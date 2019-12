"Dois Papas" ganha exibição em cinema de Porto Alegre

publicidade

Mais uma obra exclusiva da Netflix ganhará exibição nos cinemas brasileiros antes de entrar para o catálogo da empresa. "Dois Papas", novo longa-metragem do diretor brasileiro Fernando Meirelles, estreia nesta quinta-feira em Porto Alegre no Guion Center Cinemas (rua Lima e Silva, 776, Centro Comercial Nova Olaria). Os horários das sessões são 14h, 16h20, 18h40 e 21h.

O filme será exibido por duas semanas no Guion Center Cinemas antes da sua estreia na Netflix no dia 20 de dezembro. Recentemente, "O Irlandês", de Martin Scorsese, também ganhou sessões nas salas de cinema antes entrar para o catálogo da empresa. Os dois longas são cotados para algumas categorias do Oscar, que terá seus indicados anunciados no dia 13 de janeiro de 2020.

Estrelado por Anthony Hopkins e Jonathan Pryce, o filme, inspirado em fatos reais, é um retrato intimista sobre um momento decisivo na história da Igreja Católica. A trama traz o encontro entre os papas Bento XVI e Francisco, em uma época que o primeiro pensa seriamente em renunciar e vê no padre argentino um possível sucessor, apesar das suas ideias mais reformistas.

Em apenas uma semana, o longa venceu como Favorito da Audiência no 42 Mill Valley Film Festival, na Califórnia, e Melhor Filme no Orca Island Film Festival, na Islândia. No 37º Miami Film Festival levou o prêmio Miami Gems 2019, Gigi Guermont Audience Award e o Prêmio da Audiência no 27º Hamptons Film Festival.

Confira o trailer