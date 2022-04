Domingo Espetacular exibe entrevista com Maiara & Maraisa neste final de semana

publicidade

Neste fim de semana (24), o Domingo Espetacular apresenta reportagens investigativas e entrevistas com celebridades.

Em São Paulo, a dupla sertaneja Maiara & Maraisa recebeu a equipe para uma entrevista. As gêmeas sertanejas estão de volta aos palcos e fizeram uma homenagem emocionante a Marília Mendonça. O programa acompanha os bastidores do show.

Ainda no mundo dos famosos, o Domingo Espetacular teve acesso ao acervo inédito com imagens exclusivas dos últimos shows de Jerry Adriani, cuja morte completa cinco anos neste fim de semana. Junto com o filho do cantor, o programa volta ao ABC Paulista, onde o artista deu os seus primeiros passos na música.

A população de Guarapuava (PR) viveu momentos de terror nos últimos dias, quando uma quadrilha tentou assaltar uma empresa de valores. A equipe do programa investiga o assalto frustrado que espalhou pânico na cidade: os criminosos provocaram incêndio, fizeram reféns e fugiram para mata. E mostra detalhes do plano para bloquear e atacar um batalhão da polícia.

Em outra reportagem, a revista eletrônica da Record TV conta a história de criminosos que invadem aplicativos de conversa para dar golpes e roubar dinheiro das vítimas. O programa traz imagens exclusivas de criminosos ostentando nas redes sociais e de ações da polícia militar de Minas Gerais e da Civil de São Paulo.

Uma matéria fala de casos surpreendentes de sobrevivência. O jornalístico encontra a mulher que desmaiou em uma estação de trem em Buenos Aires, caiu na linha do trem e por pouco não morreu. Além disso, a história de um salva-vidas que estava se afogando, no Rio de Janeiro, e foi resgatado por um surfista.

E ainda: no quadro 50 por 1, Álvaro Garnero viaja para as Cataratas do Iguaçu. De barco, nas passarelas e até de helicóptero, ele mostra todos os ângulos deste espetáculo da natureza.

O Domingo Espetacular vai ao ar às 19h45. A apresentação será de Eduardo Ribeiro e Patrícia Costa.