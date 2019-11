"Dor e Glória" é eleito melhor filme de 2019 pela revista Time

publicidade

A revista Time divulgou, nesta terça-feira, a sua lista com os 10 melhores filmes de 2019. O primeiro lugar ficou para "Dor e Glória", do diretor espanhol Pedro Almodóvar, que foi muito elogiado pela publicação. "Antonio Banderas apresenta a performance da sua vida como o cineasta Salvador Mallo. 'Dor e Glória' pode ser o filme mais resplandecente e comovente de Almódovar, um panorama de cores vibrantes das caixas de tinta e emoções ainda mais intensas", diz o texto.

Além do filme do cineasta espanhol, o segundo lugar ficou para "O Irlandês", de Martin Scorsese, e "Era Uma Vez em... Hollywood", de Quentin Tarantino, ficou com o terceiro lugar.

"Dor e Glória" é 21º filme da carreira de Almodóvar. A trama acompanha Salvador Mallo (Banderas), um diretor de cinema em declínio, que relembra a sua vida e carreira desde a sua infância. A partir de reencontros do cineasta - físicos e em memória -, o filme fala sobre a dificuldade de liderar a própria vida e sobre como as paixões trazem significado e esperança.

Com estreia mundial no Festival de Cannes 2019, o longa foi recebido calorosamente pela crítica e conquistou o prêmio de melhor ator pela atuação de Antonio Banderas.

Confira a lista completa da revista Time:

1 - "Dor e Glória"

2 - "O Irlandês"

3 - "Era Uma Vez em.. Hollywood"

4 - "História de um Casamento"

5 - "Adoravéis Mulheres"

6 - "Parasita"

7 - "Entra Facas e Segredos"

8 - "Meu Nome é Dolemite"

9 - "Um Lindo Dia na Vizinhança"

10 - "As Golpistas"

