"Doutor Estranho no Multiverso" tem sessões de pré-estreia

O filme “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura” tem sessões de pré-estreia nesta quarta-feira nos cinemas. O segundo filme sobre o personagem da Marvel que tem domínio sobre métodos de magia é novamente protagonizado pelo ator Benedict Cumberbatch. Uma passagem entre universos foi aberta e não se sabe o que ou quem pode chegar ao planeta Terra.

“Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”, da Marvel Studios, leva o espectador a novos mundos. O protagonista, com a ajuda de seus antigos e novos aliados místicos, atravessa as realidades alternativas alucinantes e perigosas do Multiverso para enfrentar um novo e misterioso adversário.

O longa-metragem conta também com Benedict Wong como o Mago Supremo Wong, Xochitl Gomez como America Chavez, Chiwetel Ejiofor que retorna como o Barão Mordo, Elizabeth Olsen novamente no papel de Feiticeira Escarlate, Rachel McAdams que volta como Christine Palmer e Michael Stuhlbarg como Nicodemus West. A direção é do experiente cineasta Sam Raimi (EUA).