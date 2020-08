Drake lança clipe para o single "Laugh Now Cry Late". Assista!

publicidade

Drake lançou um clipe para o single Laugh Now Cry Late. A música do cantor conta com a participação do rapper e produtor Lil Durk.

O vídeo mostra o cantor se divertindo em um centro de treinamento esportivo da Nike, além de ostentar muito luxo.

Laugh Now Cry Late é um prévia do disco do rapper canadense, Certified Lover Boy, que deve chegar às plataformas digitais no próximo dia 28.