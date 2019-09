Dramas marcam estreias no cinema nesta quinta-feira

publicidade

O drama “Depois do Casamento”, de Bart Freundlich (EUA), é uma das estreias nos cinemas nesta quinta-feira. A gerente (Michelle Williams) de um orfanato em Calcutá, na Índia, luta para manter o estabelecimento funcionando. Desesperada por dinheiro, ela acredita ter encontrado a benfeitora perfeita (Julianne Moore), dona de empresa multimilionária. Porém, para receber o dinheiro, ela precisa viajar até Nova Iorque e conhecer a mulher por trás da riqueza, em meio a uma pomposa celebração matrimonial da filha. Chegando ao local, segredos que envolvem o marido da empresária (Billy Crudup) vêm à tona, o que interfere na visita. Os verdadeiros motivos da doadora começam a ser questionados pela gerente. E a curiosidade do espectador vai sendo instigada.

Outra estreia de hoje é “Os Jovens Baumann”, drama dirigido por Bruna Carvalho Almeida (Brasil). Em 1992, os jovens Baumann, últimos herdeiros de uma prestigiosa família de Santa Rita d’Oeste, sul de Minas Gerais, desapareceram sem deixar vestígios. Em 2017, uma caixa com fitas VHS é encontrada, contendo registros caseiros de seus últimos momentos, durante suas férias na fazenda da família.Por meio da compilação desses arquivos, o filme reorganiza os fragmentos do mistério.

A comédia dramática “Dafne” acompanha uma jovem portadora de Síndrome de Down, que, após a morte de sua mãe, busca se aproximar do pai (Antonio Piovanelli). Ao mesmo tempo em que ela enfrenta as dificuldades, conserva uma posição positiva da vida. A relação dos dois muda e se completa quando resolvem fazer uma trilha nas montanhas. A protagonista é Carolina Raspanti, em sua primeira atuação. Com a direção de Federico Bondi (Itália), o filme venceu o Prêmio da Crítica na Mostra Panorama do Festival de Berlim.

Com direção de Anne Fontaine (França), “Branca como a Neve” é inspirado no conto dos irmãos Grimm, em versão contemporânea. Claire (Lou de Laâge) é uma bela jovem que trabalha no hotel de seu falecido pai e administrado por sua madrasta (Isabelle Huppert).