Dramas sobre prisão e relação familiar ganham destaque hoje no Porto Verão Alegre

O Porto Verão Alegre é para cima, mas também é reflexivo, com dramas nos quais a humanidade das relações e vivências são o principal mote. O espetáculo “Danke” está em cartaz na Sala Álvaro Moreyra (Erico Verissimo, 307). A atração relata o período em que a jornalista e ativista alemã Ulrike Meinhof esteve confinada. Baseada no texto “Eu, Ulrike? Grito…” de Dario Fo e Franca Rame, segue hoje e quinta-feira, às 20h, pelo PVA.

“Danke” traz o testemunho da jornalista e ativista alemã sobre os quatro anos em que esteve na prisão, onde morreu em circunstâncias jamais elucidadas. Isolada em uma cela branca que a priva de parte dos sentidos, Ulrike volta-se para si e depara-se com seu duplo, a carcereira, que transita entre o real e o imaginário.

A ativista social e política lutou pelos direitos humanos na década de 60, tornando-se um dos ícones feministas do século XX. Mais do que nunca, suas palavras são pertinentes neste momento histórico. O espetáculo nasce no Departamento de Arte Dramática da Ufrgs em 2004 como projeto de graduação de Juliana Kersting, com orientação de Giselle Cecchini e participação da atriz Paola Oppitz. Em 2017, passa a ter direção de Denis Gosch e participação de Dani Dutra, integrando repertório do coletivo M.A.cia – Teatro, Dança e Assemelhados, fundado em 2015 por Denis e Juliana.

Luto

Com direção de Julio Conte, o espetáculo “Latidos” tem sessões ainda hoje e quinta-feira, 20h, no Teatro Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas 736, 2° andar). Na trama, mãe e filha tomam café da manhã dias após o enterro do pai. Virgínia, a mãe, é uma mulher de negócios. Valentina, a filha em luto.

A narrativa sintética e consistente traz o dramático mais essencial. Valentina procura o cão de estimação Buck, que se encontra sumido. A partir daí há um confronto de universos que passa a uma conversa radical em busca da verdade. No elenco, Patsy Cecato e Gabriela Poester. Os ingressos para os dois espetáculos podem ser adquiridos no site do Porto Verão Alegre.