Duca Leindecker volta aos palcos com banda completa para show do álbum "Baixar Armas"

Duca Leindecker volta aos palcos com a sua banda completa para um show em Porto Alegre, nesta quinta-feira, às 22h, no Opinião (rua José do Patrocínio, 834). Depois de realizar apresentações solos relembrando as suas composições na Cidadão Quem e Pouca Vogal, o músico gaúcho estará acompanhado de Claudio Mattos (bateria), Maurício Chaise (guitarra) e Igor Conrad (baixo).

No repertório, o cantor vai tocar faixas do seu mais recente álbum "Baixar Armas", como "Crenças" e "Menina", e antigos clássicos da carreira como "Pinhal", "Ao Fim de Tudo", "Depois da Curva" e "O Amanhã Colorido".

Duca Leindecker iniciou a sua carreira aos 13 anos, tocando na noite da capital gaúcha. Aos 15, foi eleito pela crítica especializada o melhor guitarrista do Estado, e com 18, gravou o seu primeiro disco solo e, logo depois, formou a banda Cidadão Quem ao lado do irmão Luciano e do baterista Cau Hafner.

Com a banda, o cantor gravou sete CD’s, um DVD, fez mais de mil apresentações pelo País, incluindo um show na terceira edição do Rock in Rio, e quatro Prêmios Açorianos de Música. Em 2008, formou o Pouca Vogal ao lado de Humberto Gessinger do Engenheiros do Hawaii.

Já na literatura, o seu primeiro livro "A Casa da Esquina" se tornou um best-seller com mais de 12 edições lançadas. Outras obras de Duca que se destacaram foram "A Favor do Vento", que está em fase de adaptação para o cinema, e o recente “O Menino que Pintava Sonhos”, que foi adotado como leitura obrigatória na Fundação Liberato Salzano Vieira da Cunha, de Novo Hamburgo.

Os ingressos estão à venda no site do Sympla e nas lojas Multisom dos shoppings Iguatemi, Praia de Belas, BarraShoppingSul e no Centro Histórico (rua dos Andradas. 1001).

Os bilhetes também estão disponíveis na loja Verse no Centro (rua dos Andradas, 1444) e no Shopping Lindoia.

Os valores são R$ 100 (inteiro), R$ 50 (estudantes e idosos) e R$ 70 (solidário mediante a doação de 1kg de alimento não perecível).