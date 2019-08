Duda Beat volta a Porto Alegre para show do álbum "Sinto Muito"

publicidade

Porto Alegre recebe, nesta semana, uma das grandes revelações da música brasileira. A pernambucana Duda Beat volta a capital gaúcha para apresentar as faixas do seu primeiro álbum "Sinto Muito" no Opinião (rua José do Patrocínio, 834), às 23h, nesta quinta-feira.

A cantora já lotou, duas vezes, a casa noturna Agulha, e agora subirá pela primeira vez no Opinião para dar continuidade à turnê do disco que já ultrapassou a marca de 12 milhões execuções somente no Spotify.

Misturando diversos gêneros musicais, como tecnobrega, pop, axé e dub, Duda vai cantar os sucessos "Bédi Beat" e "Bolo do Rolo", além de trazer o megahit "Bixinho", a recente "Chega", entre outros hits.

Do romântico à sofrência

Natural de Recife e radicada no Rio de Janeiro, Duda Beat teve sua estreia musical há dois anos, quando apresentou suas letras e melodias para o amigo produtor Tomás Tróia.

O disco de estreia de Duda tem romantismo e muita sofrência. O que era tristeza virou festa e arte, o que era dor de cotovelo virou um romance. “A minha música foi uma forma de me curar e de extravasar, mas ao final do processo descobri que ela poderia falar com todas as pessoas que sofrem por amor, que amam e são rejeitadas e que não se encaixam no mundo moderno dos relacionamentos fugazes”, refletiu a cantora.

Além do amor, o humor que ela tem transborda em todas as faixas. Ela chora de solidão em “Back to Bad”, ri de si mesma na faixa “Bédi Beat”, faz gozação da noite cool do Rio de Janeiro na música “Ninguém Dança” e assume que nenhum amor é grande o bastante para ela em “Todo Carinho”.

Ingressos

Os ingressos estão à venda no site do Sympla e nas lojas Multisom dos shoppings Iguatemi, Praia de Belas, BarraShoppingSul e no Centro Histórico (rua dos Andradas. 1001).

Os bilhetes também estão disponíveis na loja Verse no Centro (rua dos Andradas, 1444) e no Shopping Lindoia.

Os valores são R$ 140 (inteiro), R$ 70 (estudantes e idosos) e R$ 75 (solidário mediante a doação de 1kg de alimento não perecível).