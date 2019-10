Duo argentino Perotá Chingó faz show em Porto Alegre nesta quarta

publicidade

A música latina tomará conta do Opinião (rua José do Patrocínio, 834), nesta quarta-feira, com o show do duo argentino Perotá Chingó. Julia Ortiz e Lola Aguirre se apresentam às 22h na casa noturna com a turnê que mistura faixas dos seus dois álbuns, "Perotá Chingó" e "Aguas".

No repertório, elas pretendem tocar músicas recentes como "Toca" e "Vértigo", com outros grandes sucessos da carreira como "Seres Extraños", "Reverdecer", "Inés" e "Aguacero". No palco, Lola e Julia estarão acompanhadas do percussionista Martín Dacosta e do pianista e baixista Andrés Villaveirán.

Perotá Chingó chega na capita gaúcha para dar vida a uma nova sonoridade, que adiciona ao seu estilo acústico alguns elementos folclóricos, típicos da América da Latina, e da música eletrônica. A dupla já se apresentou em diversos países da América Latina e da Europa, sempre organizando os seus shows de maneira totalmente independente.

Ingressos

Os ingressos estão à venda no site do Sympla e nas lojas Verse do Centro Histórico (rua Andradas, 1444, Galeria Chaves) e do Shopping Lindoia (avenida Assis Brasil, 3522, Jardim Lindoia).

Os bilhetes estão no terceiro lote nos valores de R$ 120 (inteiro), R$ 60 (meia-entrada) e R$ 70 (solidário mediante doação de 1kg de alimento não perecível).