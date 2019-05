Duo formado por Biba Meira e Negra Jaque irá abrir o Unimúsica 2019 em Porto Alegre

publicidade

O mais antigo projeto musical de Porto Alegre volta à tona focado na cidade que sedia e inspira cada uma das suas edições. O Unimúsica 2019 abre a sua 38ª edição com a série “Cidade Presente – A cidade que se vê, a cidade que se escuta”, no dia 6 de junho, às 20h, no Salão de Atos da Ufrgs (Paulo Gama, 110), com o show do duo formado por Biba Meira e Negra Jaque, com participação de As Batucas e MC Camilinha.

Pelas redes sociais, em abril, Biba Meira compartilhou com o público um vídeo que mostra o início dos preparativos para o evento. Na legenda da publicação, a artista demonstrou estar eufórica para a apresentação. "Primeiro ensaio, primeiros arranjos, conhecendo o terreno. [...] Te prepara, vai ser lindo.", contou.

Ao todo, o projeto terá oito concertos, promovidos pelo Departamento de Difusão Cultural da Ufrgs até o dia 12 de dezembro. A distribuição de ingressos ocorrerá sempre na semana do espetáculo, na recepção do Centro Cultural da Ufrgs, iniciando às segundas-feiras, mediante 1kg de alimento, das 9h às 18h. Cada interessado poderá adquirir gratuitamente até dois ingressos. Haverá também uma unidade especial de distribuição no Campus do Vale. Os bilhetes estarão disponíveis no estande do DDC no ILEA toda segunda-feira prévia ao espetáculo, das 9h às 17h.

A programação do projeto terá nomes de peso do cenário musical porto-alegrense, como Hique Gomez, Gutcha Ramil, Ana Fridman, Catarina Domenici, Pedrinho Figueiredo e Antonio Villeroy. Já na segunda atração, um time de músicos irá se reunir para apresentar “Por entre os Sons”, com direção e curadoria de Pedrinho Figueiredo e Ras Vicente, com músicos como Denise Fontoura (sax e voz), Everson Vargas (baixo), Fernando Petry (baixo), Frank Solari (guitarra), Giovanni Berti (percussão) e Jorginho do Trompete (trompete).

Também fazem parte da atração Júlio Rizzo (trombone), Lucas Fê (bateria), Luiz Mauro Flho (piano), Luizinho Santos (sax), Marcelo Corsetti (guitarra), Marquinhos Fê (bateria), Michel Dorfman (piano), Paulinho Goulart (acordeom), Paulo Dorfman (piano), Pedro Moser (guitarra), Pedro Tagliani (guitarra e violão), Renato Borghetti (gaita-ponto), Ronaldo Pereira (sax), Ras (piano) e Pedrinho (sax, flauta).

A coordenação da série é de Ligia Petrucci e a curadoria é compartilhada com a comissão formada por Ana Laura Freitas, Andressa Ferreira, Juarez Fonseca e Roger Lerina. Mais informações podem ser acessadas no site do Departamento de Difusão Cultural da UFRGS.