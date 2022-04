Dupla Maiara & Maraisa estreia turnê 'Metamorfose' em São Paulo

publicidade

A dupla sertaneja Maiara & Maraisa fez o primeiro show da turnê "Metamorfose", em São Paulo, nesta sexta-feira. Assim que os ingressos acabaram, foi preciso abrir uma nova data para a capital paulista. Neste domingo, elas voltam ao palco do Espaço das Américas.

Com o Espaço das Américas lotado, na sexta-feira, as irmãs agitaram a noite e emocionaram os fãs que estavam presentes. Cantando músicas antigas, novos sucessos, um bloco especial para o projeto "Patroas" e hits do universo sertanejo, Maiara e Maraisa entregaram um show de pouco mais de uma hora e 30 minutos repleto de surpresas.

Em entrevista ao Estadão, a dupla comentou sobre como foi iniciar a turnê vendo a casa cheia e cantando a plenos pulmões.

"Que noite incrível. Temos muito para agradecer a este público tão maravilhoso. Eu estava muito tensa, apreensiva, porque tivemos pouco tempo para ensaiar e era tudo muito novo. Graças a Deus, deu certo", falou Maiara.

Em determinado momento, as patroas, como são conhecidas pelo público, trouxeram músicas do projeto e homenagearam Marília Mendonça. Ao som de Todo Mundo Menos Você, o Espaço das Américas cantou em coro o refrão e foi possível ver algumas pessoas chorando no momento em que a Rainha da Sofrência apareceu no telão.

"Patroas nunca irá se apagar, queremos deixar este sentimento em cada cantinho que a gente passar", fala Maiara.

Depois de cantarem "Presepada", um momento totalmente romântico aconteceu no show. Inspirado pelo trecho da música que fala "agarra essa mulher e casa", um fã, que estava presente no local, pediu a companheira em casamento.

Outro momento que marcou a noite foi a presença virtual de Dennis DJ. Com a tecnologia 4D, o DJ e outros convidados, como César Menotti e Fabiano, Dilsinho e Mc Don Juan, cantaram virtualmente sucessos e animaram o público durante a noite.

Para finalizar a apresentação, elas trouxeram sucessos da música sertaneja, como Boate Azul, Dormi na Praça e Evidências. Para a surpresa do público, Marrone, da dupla com Bruno, que estava assistindo ao show da plateia, soltou a voz junto com as cantoras.

Maraisa também contou como se sentiu ao ver tantas pessoas cantando os grandes sucessos da dupla e agradeceu o apoio de todos os fãs.

"Meu Deus, estou até agora com a adrenalina lá em cima. Acho que dividir com o nosso público nossas transformações como pessoas, como profissionais, é sempre muito importante. São eles que estão ali, apoiando e dando força para mim e para minha irmã todos os dias. Muita gratidão por viver este momento", afirmou.