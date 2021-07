Dusty Hill, baixista da ZZ Top, morre aos 72 anos

publicidade

Dusty Hill, baixista da ZZ Top, morreu aos 72 anos, em sua casa, no Texas nesta quarta-feira, dia 28. O motivo da morte não foi divulgado.

O anuncio foi feito por seus parceiros musicais Billy Gibbons e Frank Beard. Eles assinam a seguinte mensagem nas redes sociais da banda:

"Estamos tristes com a notícia de hoje de que o nosso compadre, Dusty Hill, faleceu enquanto dormia em casa em Houston, TX. Nós, juntamente com legiões de ZZ Top fãs em todo o mundo, vamos sentir falta da sua presença inabalável, da sua boa índole e do compromisso duradouro de proporcionar aquele fundo monumental para o ZZ Top. Vamos sentir muito a sua falta, amigo".

ZZ Top

Considerada uma das mais importantes bandas de hard e blues rock da história. Com a mesma formação desde 1969: Billy Gibbons (vocal e guitarra), Dusty Hill (vocal e baixo) e Frank Beard (bateria).

Famosos também pelo visual peculiar, de óculos escuros e barbas longas, o trio surgiu em Houston, Texas. Entre seus sucessos “Sharped Dressed Man", "Gimme All Your Lovin" e "Legs". As três músicas encontram-se em "Eliminator", disco lançado em 1983 e que vendeu mais de 10 milhões de cópias e foi eleito pela revista Rolling Stone o 39 disco mais importante dos anos 1980.