"E toda raça então enaltecerá nosso pessoal do SUS", canta Lulu ao se vacinar

publicidade

Lulu Santos, de 67 anos, comemorou o fato de ter tomado a primeira dose da vacina contra a covid-19 nesta sexta-feira, 2.

Usando uma máscara colorida, o cantor foi filmado pelo marido, Clebson Teixeira, ao receber a aplicação da enfermeira.

Surpreendendo a todos, Lulu Santos improvisou o trecho da música A Cura. "Resistirá/E toda raça então enaltecerá/Nosso pessoal do SUS", cantou, sob aplausos de quem presenciou o momento.

A música fala sobre a esperança de dias melhores: "Existirá/E toda raça então experimentará/Para todo mal, a cura. Existirá, em todo porto se hasteará/A velha bandeira da vida/ Acenderá, todo farol iluminará/ Uma ponta de esperança".

A publicação do eterno jurado do The Voice Brasil foi comentada por Vitor Kley, Boninho, Tatá Fersoza e Michel Teló: "Maravilha, 'cumpadi'", escreveu o sertanejo.