Ecopoética – Ritual de Sobrevivência Urbana” estreia de forma inédita em versão audiovisual

Contemplado pela Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Estado da Cultura, a performance “Ecopoética - Ritual de Sobrevivência Urbana” será exibida em formato audiovisual pela primeira vez neste sábado. Apóes sete anos trabalhando com a linguagem da intervenção urbana, em longas performances com duração entre 3 a 7 horas, em meio a parques e rios de diversas cidades; agora, em virtude da pandemia, o coletivo tem o desafio de transformar seu trabalho para a linguagem do vídeo e levar para o espaço virtual, com similar potência, os símbolos da sociedade do consumo e do descarte de resíduos. A transmissão está marcada para às 19h, nas redes sociais dos grupos que participaram dos intercâmbios e nas redes sociais do projeto (@ecopoetica).



Mantendo o mesmo roteiro, uma pequena ilha de lixo flutuante, sobre a qual estão dois sobreviventes da humanidade, os performers e criadores Marina Mendo e Rossendo Rodrigues, formaram uma equipe audiovisual para essa produção inédita. A diretora do vídeo, Liége Ferreira, optou por manter todas as pequenas ações que permitem levar a vida adiante, características da ação realizada ao vivo. Porém o audiovisual, pela possibilidade de cortes e planos, permite mostrar mais do que a intervenção urbana. Na vídeo-performance será possível ver o antes e o depois daqueles sobreviventes de um planeta Terra arrasado, do qual não resta vida.



A produção foi filmada no sítio A Montanha, em Itapuã (Viamão), contando com Thiago Lazeri e Natalia Utz nas câmeras; Ricardo Pavão e Gustavo Pavão na trilha sonora; Rodrigo Shalako, como cenógrafo e coordenador técnico; Rudnei Morales e Paulo Ricardo na cenotécnica; André Varela na assistência de produção; Débora Lorenz na fotografia de set e Jesus Beck na logística de transporte.



Ecopoética

A performance estreou em 2014 e é voltada à busca por poéticas de sustentabilidade no ambiente urbano. Trabalhando sobre instalações artísticas construídas com lixo, Marina Mendo e Rossendo Rodrigues apresentam uma abordagem voltada ao pensamento ecológico e ao resgate e valorização dos espaços da cidade que estejam relegados à poluição e ao esquecimento. Em sete anos, o Ecopoética já realizou intervenções sobre os rios Tietê (SP), Ipojuca (PE) e Capibaribe (PE) – que integram o ranking dos 10 rios mais poluídos do Brasil, segundo o IBGE. Também já passou pelos rios Gravataí, Sinos e Caí, no Rio Grande do Sul – além do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre. O projeto recebeu o Prêmio Boas Ideias de Sustentabilidade da Virada Sustentável Poa, em parceria com a Fundação Gaia.

Intercâmbio e Mostra de vídeoarte

Além deste trabalho, o projeto Ecopoética também realizou um trabalho de intercâmbio com grupos de sete cidades gaúchas (Gravataí, Canela, Gramado, Passo Fundo, Veranópolis, Carlos Barbosa e Caxias do Sul). Este contou com duas oficinas ministradas por Marina, Rossendo e Rodrigo Shalako. Como resultado, os grupos participantes produziram suas próprias performances em formato de vídeoarte. Esses trabalhos foram apresentados recentemente, no circuito virtual de vídeoarte, com as criações dos sete grupos artísticos que participaram das oficinas de intercâmbio. Os trabalhos podem ser conferidos nas redes sociais do projeto Ecopoética (@ecopoetica).





Serviço:

Data de estreia: 15 de maio

Exibição:

Insta do Ecopoética: @ecopoetica

Passo Fundo: Insta @gruporitornelo e Face @ritornelo

Caxias do Sul: Insta e Face @corojuvenildomoinhoucs

Gramado: Face @GrupoNosMimo e Insta @gruponosmimo

Canela: Insta @cultura.kombi

Gravataí: Insta @get_ogrupoteatral e Face @get.ogrupoteatral

Veranópolis: Insta @temgentenopalco e Face @ciatemgentenopalco