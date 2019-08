Edgar Allan Poe é tema de bate-papo literário no Instituto Ling

publicidade

O escritor Edgar Allan Poe será o tema do próximo Clube de Leitura do Instituto Ling (rua João Caetano, 440 – Três Figueiras ), em Porto Alegre. O encontro ocorre nesta segunda-feira, às 19h30min, com ingressos nos valores de R$ 40 (inteiro) e R$ 20 (meia-entrada). Os bilhetes estão à venda no site e na bilheteria local.

O bate-papo será comandado pelo professor Ricardo Barberena, que irá falar sobre o livro "Histórias Extraordinárias", do autor americano. A obra é uma coletânea de dezoito contos, escritos entre os anos de 1833 e 1845. As narrativas são repletas de suspense, mistério e terror.

A leitura prévia da obra é recomendada para o evento, mas não obrigatória, já que o intuito do Clube de Leitura é debater sobre o autor e as diferentes nuances de sua narrativa, em uma conversa literária descontraída.

Os contos de Edgar Allan Poe são considerados alguns dos melhores já produzidos na literatura de suspense. Suas narrativas influenciaram autores como Arthur Conan Doyle e Agatha Christie. Além de escritor e editor, Poe foi também crítico literário e fez parte do movimento romântico.