Editora de Passo Fundo estreia na Feira do Livro de Porto Alegre

publicidade

Com cinco títulos, a Physalis Editora estará presente pela primeira vez na Feira do Livro de Porto Alegre. Nomes como Caio Riter, Eloar Guazzelli, Pablo Morenno, Gláucia de Souza, Leo Cunha, Ana Matsusaki, Rosinha, Maria Luiza Puglia, Eduardo Code e Martina Schreiner participam das atividades de lançamento.

O editor Pablo Morenno define a Physalis como uma casa editorial que acolhe e produz textos de qualidade de literatura infantil e juvenil, com cuidado na materialidade do livro. “Cada publicação nossa é dirigida a crianças e jovens criativos, capazes de lidar simbolicamente com todas as questões, que não podem ser aprendidas ou ensinadas, existentes entre o nascimento e a morte, como diz Yolanda Reyes, nossa inspiradora”, observa.

E complementa: “Produzimos livros que não trazem respostas, mas propõem conflitos e questionamentos. Com nossa editora Elaine Maritza da Silveira, selecionamos com cuidado cada texto e ilustração, buscando aqueles textos que abordem experiências fundamentais do ser humano no mundo, sem didatismos ou moralismos, ilustrados com originalidade. Coisas que podem ser ensinadas já são respondidas nos livros didáticos.”

Fundada no ano de 2014 em Passo Fundo, a editora tem diversas premiações na bagagem e é finalista, neste ano, ao Prêmio Ages com “Dona Gambá e a coisa”, de Maria Luiza Puglia, na categoria Infantil e com “A menina que morava no sino”, de Celso Gutfreind, na categoria Juvenil, que ainda concorre ao Prêmio Minuano.

As sessões de autógrafos acontecem no dia 7 de novembro, a partir das 14h30min, na Praça de Autógrafos. Os livros podem ser encontrados na banca da Ama Livros (banca D – Infantil) na Praça da Alfândega.

Antes, serão realizadas lives no instagram da Physalis @pablomorenno.pf. A primeira de uma série começa hoje. O livro "Panapaná: borboletas em verso e vôo" será o tema de conversa on-line, a partir das 19h, com os autores Gláucia de Souza, Leo Cunha, Ana Matsusaki (ilustradora) e os editores Elaine Maritza e Pablo Morenno.

A Feira do Livro de Porto Alegre abriu no dia 29 de outubro e segue até o dia 15 de novembro de 2021 na Praça da Alfândega em Porto Alegre.