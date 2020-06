Edu Guedes sofre acidente e é levado às pressas para hospital

publicidade

Edu Guedes sofreu neste segunda-feira (8) um acidente em sua fazenda na cidade de Araras, interior de São Paulo. A informação foi confirmada ao R7 pela assessoria de imprensa, da Rede TV!

Segundo informações, Edu dirigia um veículo automotor e numa queda acabou fraturando o braço esquerdo.

"Confirmamos que nesta segunda-feira (8) o chef e apresentador Edu Guedes sofreu um acidente enquanto dirigia um veículo automotor em sua fazenda no interior de São Paulo. Na queda fraturou o braço esquerdo, foi atendido na capital e passa bem. A pedido do Edu, a assessoria agradece a preocupação e o carinho de toda a imprensa", informou o comunicado.