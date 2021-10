Eletricista de 'Rust' diz que morte de Halyna foi resultado de "negligência"

publicidade

Serge Svetnoy, chefe da equipe de eletricistas de Rust, compartilhou em uma rede social o que ele diz ser a última foto tirada de Halyna Hutchins antes de ela ser baleada acidentamente pelo ator Alec Baldwin, na última quinta-feira. "Essa é a última foto com Halyna no set", escreveu ele.

No clique, a diretora de fotografia está de costas, usando um casaco de frio, um gorro na cabeça e fones de ouvido. No entanto, não se sabe se a imagem foi feita no dia em que ela morreu. Na mesma rede social, Svetnoy criticou os produtores do filme, acusando-os de "negligência e falta de profissionalismo".

"Eu a estava segurando em meus braços enquanto ela estava morrendo. Seu sangue estava em minhas mãos... é culpa de negligência e falta de profissionalismo. A negligência da pessoa que deveria verificar a arma no local e não fez isso, da pessoa que teve que anunciar que a arma carregada estava no local e não o fez, da pessoa que deveria ter verificado essa arma antes de trazê-la para o set e não o fez... tenho certeza de que tínhamos profissionais em todos os departamentos, exceto um — o departamento responsável pelas armas", disse ele, indignado com a fatalidade que tirou a vida da colega.

Em outro momento, o eletricista falou dos riscos a que se está sujeito em um set de filmagem e da importância de não cortar orçamento quando o assunto é a segurança das pessoas que trabalham.

"Temos um trabalho fascinante e incrível, mas também é perigoso. Filmamos nas montanhas, em mar aberto, debaixo d'água. Temos explosões, tiros, acidentes de carro, eletricidade e muito mais. Às vezes, para economizar um centavo, você contrata pessoas que não são totalmente qualificadas para o trabalho complicado e perigoso e arrisca a vida de outras pessoas que estão próximas e a sua também. Eu entendo que você sempre luta pelo orçamento, mas não pode permitir que isso aconteça. Deve haver sempre pelo menos um profissional em cada departamento que conheça a função. É absolutamente necessário evitar tal tragédia, como a tragédia com Halyna", afirmou Svetnoy.

