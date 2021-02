Elza Soares recebeu a vacina da Covid-19

publicidade

Elza Soares, de 90 anos de idade, recebeu a vacina da Covid-19. Para marcar o momento, a cantora fez uma homenagem à ciência em uma publicação no seu Instagram.

Seu texto traz a alegria e a reflexão sobre o momento atual:

“Com o coração cheio de esperanças, o braço pronto para receber a vacina em prevenção ao Coronavírus, a bandeira do meu Brasil nas mãos, o pensamento em cada brasileiro que ainda aguarda sua vez chegar e sem furar a fila da vacinação. Precisamos imunizar toda a nossa população. Nossa gente merece ter o mesmo direito à vida, que qualquer um de nós. Estou aqui pra comemorar esse feito da ciência, que menos de um ano depois do decreto de pandemia pela OMS nos presenteia com a vacina para uma doença antes desconhecida, desafiadora e que ceifou a vida de tanta gente. A ciência venceu o medo, o negacionismo e a desinformação”.

Ela também agradece a instituições nacionais, como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e a todos os envolvidos:

“Quero registrar o meu MUITO OBRIGADA aos cientistas, aos profissionais da saúde, aos servidores públicos que trabalharam nessa conquista, a todos que colaboraram para o desenvolvimento e produção das vacinas disponíveis”.

E termina:

“Vou carregar para sempre comigo essa foto maaaara, feita pela Denise Ricardo do momento em que uma seringa cheia de esperança rompeu a pele do meu braço e fez correr vida em meu sangue, pelas mãos abençoadas de um profissional da saúde”.