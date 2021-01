Em alta, documentários de astros da música revelam outro lado da fama

publicidade

Astros do pop são figuras que chamam a atenção por suas carreiras e talentos, mas também por terem vidas pessoais cheias de altos e baixos. Documentários sobre celebridades não são novidades no mundo do entretenimento, mas eles têm se tornado cada vez mais comuns, sendo abraçados por artistas renomados e novos nomes da indústria, que se mostram abertos para revelar um pouco mais de sua intimidade. Veja alguns dos documentários de estrelas da música que bombaram recentemente e outros que devem ganhar as telas em breve.

Billie Eilish: The World's a Little Blurry

A próxima grande estrela a ter um documentário para chamar de seu é Billie Eilish. Com lançamento programado para fevereiro, o filme promete revelar detalhes sobre o surgimento da cantora que se tornou um dos maiores fenômenos recentes no mundo da música, recebendo inúmeros prêmios e lotando arenas em diversos países.

Demi Lovato: Dancing with the Devil

A diva já tem experiência com documentários. Ela lançou o filme Simply Complicated em 2017, abrindo o jogo sobre vício, internação e mostrando como está sob os holofotes desde a infância. Em março, Demi lançará uma nova série documental, em quatro partes, onde vai revelar os altos e baixos de seus últimos anos, como a overdose que sofreu em 2018, além de momentos de sucesso, como ser convidada para cantar o Hino Nacional dos EUA no Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano e evento televisivo mais assistido do país.

Emicida: Amarelo - É Tudo Pra Ontem

Com entrevistas, cenas de bastidores e até animações, o documentário mostra a criação do álbum Amarelo, além de refletir sobre a cultura negra no Brasil. O filme foi lançado em 2020 e recebeu elogios da crítica especializada.

Anitta — Made in Honório

A cantora ganhou sua segunda série documental em 2020, na qual podemos acompanhar sua agitada rotina, sua intensa preparação para shows e detalhes de sua vida pessoal. Anitta mostra inclusive outros aspectos de sua personalidade, como o lado "chefe durona" que dá bronca quando precisa. Em 2018, Anitta lançou a série documental Vai Anitta, que mostrava sua ascensão ao estrelato.

Justin Bieber: Seasons

O cantor canadense é outro artista que teve mais de uma experiência no mundo dos documentários. Quando mais jovem, ele lançou os filmes Justin Bieber: Never Say Never e Justin Bieber's Believe que misturava imagens de shows com vídeos pessoais do cantor e entrevistas. Em 2020, ele lançou no YouTube uma série documental com 10 episódios, nos quais ele mostra a criação de seu álbum Changes, detalhes de seu relacionamento com a mulher Hailey Bieber e se abre sobre vício em drogas, diagnóstico da doença de Lyme e saúde mental.

Jonas Brothers — Chasing Happiness

Após seu grande retorno ao mundo da música, o trio de irmãos lançou em 2019 o documentário Chasing Happiness. No filme, os astros mostram detalhes de suas vidas pessoais, discutem como o grupo chegou ao fim e os motivos para terem escolhido voltar.

Shawn Mendes: In Wonder

O documentário mostra mais detalhes da vida do cantor, acompanhando sua última turnê, inclusive com cenas registradas de um show cancelado em São Paulo, após Shawn ter problemas de saúde. O filme mostra as inseguranças do astro e também aborda seu romance com a cantora Camila Cabello.

Taylor Swift: Miss Americana e Folklore: The Long Pond Studio Sessions

Um dos nomes mais potentes da música pop atual, Taylor Swift tem muito o que mostrar e contar. Prova disso é que, apenas em 2020, ela divulgou não um, mas dois documentários. O primeiro deles é o Miss Americana, que trata de temas delicados na vida da cantora, como um distúrbio alimentar, um caso de assédio sofrido por ela, o câncer de sua mãe e também uma mudança em seu posicionamento político. Mais para o fim do ano, ela divulgou Folklore: The Long Pond Studio Sessions, documentário sobre a produção de seu álbum Folklore. Este segundo documentário tem mais foco na visão artística e criativa da cantora.

Ariana Grande: excuse me, i love you

Outra grande estrela da atualidade que ganhou recentemente um documentário foi Ariana Grande. O filme excuse me, i love you acompanha a diva em turnê e mostra cenas de bastidores dos shows.

Blackpink: Light Up the Sky

Fenômeno do K-pop, a banda ganhou em 2020 um documentário que acompanha a carreira das integrantes desde a estreia oficial no mundo da música até os dias atuais. O filme também fala sobre o processo de treinamento das cantoras antes do lançamento oficial da banda.

This is Paris

A empresária, DJ e cantora Paris Hilton ganhou um documentário revelador em 2020. Além de mostrar bastidores de sua vida de luxo, de seu cotidiano agitado e de suas múltiplas carreiras, Paris conta sobre os abusos que sofreu em um colégio interno quando era adolescente, ajudando a criar um movimento de sobreviventes do local que se unem para compartilhar suas histórias.

Homecoming

Impossível falar de documentários recentes de estrelas da música sem falar do Homecoming. Os dois mega shows de Beyoncé no festival Coachella renderam esse documentário que mostra a grandiosidade da produção e toda a preparação e envolvimento da artista para dar vida ao espetáculo. Escrito, produzido e dirigido pela própria Beyoncé, o documentário explora também o processo criativo da diva.

Gaga: Five Foot Two

Lady Gaga também abriu um pouco de sua vida no documentário de 2017. Além de acompanhar os bastidores da preparação de Gaga para se apresentar no intervalo do Super Bowl, o filme também foca em sua luta contra dores constantes causadas pela fibromialgia.