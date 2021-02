Em crise, Johnny Depp coloca vila francesa à venda por R$ 300 milhões

publicidade

Parece que a vida financeira de Johnny Depp não está indo muito bem. Por isso, o ator colou à venda a vila francesa do século 19 comprada por ele no início dos anos 2000. De acordo com o site Daily Mirror, a propriedade pode ser adquirida por US$ 55,5 milhões, aproximadamente R$ 300,85 milhões de acordo com a cotação desta sexta-feira (19).

Na época em que comprou a vila, ele estava no início de seu relacionamento com Vanessa Paradis, com quem tem dois filhos. A propriedade conta com uma casa principal, seis chalés para visitas, um espaço destinado a um restaurante e um ateliê.

Depp teria investido milhões na reforma da estrutura, incluindo duas piscinas, uma quadra de basquete, uma quadra de skate, uma academia e uma adega.

Fontes próximas ao ator disseram ao Daily Mirror que a vila, localizada na região de Provence, é um dos bens mais queridos de Depp e que vendê-la não estava nos seus planos, mas agora isso é necessário.

Johnny Depp inclusive já havia tentado vender o imóvel entre 2015 e 2016, mas se arrependeu e o retirou da imobiliária.

Vale lembrar que Depp tem perdido alguns trabalhos nos últimos meses, inclusive ele foi afastado da famosa franquia Piratas do Caribe, após ser acusado de agressão doméstica por sua ex-esposa, a atriz e modelo Amber Heard. O artista também acusou seus ex-empresários de desviarem dinheiro de sua fortuna.