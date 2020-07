Em dia de estreia, Carolina Ferraz revela quem sonha entrevistar

publicidade

Carolina Ferraz estreia hoje, dia 12, às 19h45min, no comando do Domingo Espetacular, da Record TV, ao lado de Eduardo Ribeiro. Direta e reta em tudo que diz, Carolina respondeu quem gostaria de entrevistar para o programa que chega aos telespectadores reformulado.

Questões do dia a dia e curiosidades também estão neste pingue-pongue que o R7 realizou com a nova apresentadora do Domingo Espetacular.



R7 - Com quem você gostaria de ficar presa no topo de uma roda gigante?

Carolina Ferraz - Com ninguém! Aproveitaria para ficar um pouco sozinha (risos). Um momento meu.

R7 - Um superpoder que gostaria de ter?

Carolina - Voar.

R7 - Quem você quer entrevistar para o Domingo Espetacular?

Carolina - Greta Thunberg (ativista ambiental sueca).

R7 - Água ou vinho?

Carolina - Vinho. Com água ao lado, mas vinho (risos). Não me tira o vinho não, amore (risos).

R7 - Tem alguma mania?

Carolina - Mostra as mãos e exibe o hábito de apertar o polegar sobre os demais dedos. "Eu fico o tempo todo assim"

R7 - Salto ou tênis?

Carolina - Tênis.

R7 - Um livro?

Carolina - Amor nos Tempos do Cólera (Gabriel García Márquez).

R7 - O que te tira o sono?

Carolina - Injustiça. Eu sou uma pessoa que não aguenta também falsidade.

R7 - Quiabo ou jiló?

Carolina - Puxa, vida! Tem que escolher?

R7 - Uma música?

Carolina - Every Breath You Take, do The Police.

R7 - Um medo ?

Carolina -Tem uma frase do (Nélson) Mandela que diz assim: "Nós temos que mirar as nossas ações das nossas esperanças, não nos nossos medos". Então, eu tenho medo de que o medo me paralise. Então eu não deixo.

R7 - Uma alegria?

Carolina - Estar aqui, por exemplo.

Domingo Espetacular

O Domingo Espetacular tem várias novidades para o público. Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro irão mostrar a mudança de cenário e da identidade visual da atração.

Carolina, além de apresentar o programa, fará reportagens, com temas variados.

O novo cenário permanece totalmente virtual, mas com uma proposta mais contemporânea e com bastante versatilidade. O projeto tem ainda recursos que permitem maior uso de realidade aumentada, que coloca os apresentadores literalmente dentro das imagens que ilustram as reportagens.

O programa também terá logomarca, vinhetas de quadros, abertura e trilhas mais modernos, em sintonia com as mudanças gráficas da atração.