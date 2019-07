Em show em Porto Alegre, Erasmo Carlos discute significado do amor

publicidade

O cantor e compositor Erasmo Carlos retorna a Porto Alegre para apresentar o seu novo álbum, “Amor é Isso”. Em seu 31° trabalho, Erasmo revisita à trilha explorada no clássico LP “Carlos, Erasmo”, lançado em 1971, e que acabou se tornando uma referência para a nova geração da música brasileira no século XXI. Os fãs poderão conferir as novas músicas e algumas clássicas canções no show com 1 hora e 30 minutos de duração, neste sábado, 21h, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80, 2° andar).

Depois de uma trilogia em que o rock and roll era o foco principal, Erasmo dedica seu novo álbum ao gênero canção. Em 12 faixas inéditas, o músico abre parcerias com Emicida, Dadi Carvalho, Adriana Calcanhotto, Samuel Rosa e até Tim Maia. O cantor e compositor ainda retoma o trabalho com parceiros de outros tempos, como Arnaldo Antunes e Marisa Monte.

Destaque para as canções “Convite para Nascer de Novo”, “Termos e Condições”, esta em parceria com Emicida; “Acareação Existencial (Vem Vida Minha” a própria faixa-título “Amor é Isso”. Nesta faixa-título, estão toda a poesia e a compreensão de mundo e do que significa o amor para Erasmo: “Desde que soube que a vida era um grande feitiço/ O cio da terra mostrando serviço/ Jura pro mundo que amor é isso/ Que amor é isso/ Que amor é isso”.

Há também canções escritas especialmente para ele por Nando Reis e Marcelo Camelo, além da faixa “Não Existe Saudade no Cosmos”, de Teago Oliveira, lançada como primeiro single. Completando o repertório, três faixas escritas por Erasmo sozinho. “Só sou feliz enquanto estiver nos palcos”, diz Erasmo Carlos. A frase resume de forma definitiva onde se sente melhor. Entre seus eternos sucessos e o frescor de músicas novas, Erasmo emociona no seu novo show que segue em turnê nacional.

O momento artístico é único na vida deste carioca que completa este ano 77 anos de vida. Além do álbum de inéditas, Erasmo atua no filme “Paraíso Perdido”, onde vive o personagem José. A sua vida também chegou às telonas no longa “Minha Fama de Mau”, interpretado por Chay Suede, que mostra a vida do "Tremendão" desde sua infância, passando pela Jovem Guarda e o estouro artístico. Ingressos podem ser adquiridos pelo site Uhuu!.com e na bilheteria do Teatro do Bourbon Country.