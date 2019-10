Emmanuele Baldini inaugura novas funções em concerto hoje em Porto Alegre

publicidade

Para selar a união das trajetórias da Sphaera Mundi Orquestra e do violinista Emmanuele Baldini, marcadas por ideais comuns, de música, arte e humanismo, o Centro Cultural 25 de Julho, em Porto Alegre (Germano Petersen Jr., 250), sedia concerto hoje, às 20h, de início desta parceria. O instrumentista inaugura suas novas funções como violinista spalla e diretor musical da orquestra, composta por 18 músicos, dando largada ao projeto sonhado há tempo por seus integrantes.

Ressaltando o compromisso de reviver a grande música de todos os tempos, com excelência artística e integração com o público, o evento proporcionará um passeio musical por nomes da música barroca, como Vivaldi, Tartini, Corelli, Geminiani, e Bach.

Sediada em Porto Alegre, a Sphaera Mundi Orquestra dedica-se, de forma universal e atemporal, à música dos séculos XVII e XVIII. Nos violinos fo grupo estão Ariel Polycarpo, Carlos Sell, Danilo Campos, Giovani dos Santos, Leonardo Bock e Márcio Cecconello; nas violas, Caroline Argenta e Tiago Neske; nos violoncelos, Murilo Alves e Philip Mayer; no contrabaixo, Eder Kinappe; no órgão positivo, Fernando Rauber; e no cravo, Fernando Cordella.

Valorização da música brasileira

Emmanuele Baldini é spalla da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), fundador do Quarteto Osesp e diretor musical da Orquestra de Câmara de Valdivia (Chile) e da Sphaera Mundi Orquestra. Como solista ou como regente, é regularmente presente nos principais palcos das Américas e da Europa. Sua discografia inclui quase 30 CDS gravados.

Nos últimos anos, Baldini dedicou muitos esforços para valorizar a música brasileira, e, neste sentido, é iminente o lançamento de seu primeiro CD, pela Naxos, importante casa discográfica mundialmente reconhecida, com a qual já prepara outros projetos futuros. Ele foi, ainda, spalla da Orquestra do Teatro Comunale de Bolonha, Orquestra de Trieste e Sinfônica da Galícia, tendo colaborado também com a Orquestra do Teatro Scala de Milão.