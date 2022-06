publicidade

"Emo (tional) party" é o mais novo festival nacional de Emo. Trazendo para Porto Alegre toda a nostalgia e o frescor de artistas consagrados e novas caras do movimento. A primeira edição terá shows nostálgicos com Esteban e Delittus além de personagens da nova onda representados por Alice Kranen e Allexis. O "fest" além de shows que celebram essa cena, estará trazendo em seu line up uma festa com todos os sucessos antigos e mais recentes do estilo, por isso teremos a discotecagem da Forever Emo com sua famosa "baladinha emo" pra divertir o público a noite toda, antes e depois das apresentações.

A festa é promovida pela Marquise 51, Holiday Produtora e Opinião Produtora.

Serviço:

Opinião (Rua José do Patrocínio, 834)

Quando: 10 de julho de 2022 - Domingo

Abertura da casa: 17h