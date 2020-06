Encontros virtuais debatem a sociedade brasileira sob a perspectiva negra

publicidade

Tratar de temas fundamentais para a sociedade brasileira, qualificando o debate com didatismo e rompendo ciclos de exclusão, é o chamado que Djamila Ribeiro, escritora, filósofa e ativista a favor da luta negra, promove com a "Jornada Feminismos Plurais", com lives realizadas desta quinta-feira até sábado, dia 7, no seu Instagram. Em sua postagem, ela escreveu que conversará com autores da Coleção Feminismos Plurais, os quais são referências em suas áreas de pesquisa.

As lives acontecerão no Instagram da Djamila e depois serão salvas e postadas no YouTube da Feminismos Plurais com tradução em libras do @diversilibras1.

A agenda pode ser conferida abaixo:

04/06, às 18h

Adilson J. Moreira (@ajmoreirabh), mestre e doutor em Direito Antidiscriminatório por Harvard, profere aula explorando as bases, fundamentos e consequências de Piadas Racistas.

05/06, v 19h

Alessandra Devulsky (@adevulsky), professora de Direito na Universidade de Montreal, Canadá, estreia falando sobre Colorismo, tema do próximo título da Coleção Feminismos Plurais.

.06/06, às 18h

Professor Sidnei Barreto Nogueira (@professor.sidnei), doutor em Semiótica pela Universidade de São Paulo, faz um aulão sobre Intolerância Religiosa, tema do oitavo título da Coleção Feminismos Plurais.

07/06, às 18h

Rodney William (@rodneywilliam2018), doutor em Ciências Sociais pela PUC-SP, encerra a Jornada Feminismos Plurais em um aulão sobre Apropriação Cultural. Ao final, faremos um anúncio muito especial para quem acompanhar a live.