Entre baile de máscaras e histórias do Carnaval carioca

Histórias de samba e compositores que fizeram sucesso dos anos 1990 aos dias atuais é o mote do projeto “Do Leme à Praça Mauá — Histórias e Músicas do Carnaval Carioca”, promovido pelos blocos Meu Bem Volto Já e Escravos da Mauá, do Rio de Janeiro. O desfile virtual começa hoje e segue até o próximo dia 22, com programas diários, sempre às 17h, pelo canal do projeto. Os vídeos ficarão disponíveis após a exibição.

Com roteiro e direção de Pedro Monteiro, a iniciativa consiste em apresentações de até 10min, para homenagear os blocos que saem com sambas autorais e os compositores que têm um olhar crítico sobre o cotidiano da cidade. Em cada episódio, integrantes e músicos dos blocos serão convidados a cantar e contar lembranças da folia momesca. A jornalista Rita Fernandes, presidente da Sebastiana, associação organizadora dos blocos de rua do Rio, vai comentar cada um dos episódios. Sambas emblemáticos de cada agremiação foram escolhidos e regravados pelos músicos Tiago Prata e Daniel Scisinio e pelos intérpretes Anderson Feife, Dorina e Nina Rosa. “Nosso objetivo é traçar um panorama de como o Carnaval de rua do Rio de Janeiro se estruturou, vem mudando e se adaptando ao longo das décadas”, explica o diretor.

Em foco, os blocos Meu Bem Volto Já; Carmelitas; Prata Preta; Nem muda nem sai de cima; Bloco de Segunda; Imprensa que eu Gamo; Que merda é Essa?; Barbas; Escravos da Mauá; Simpatia é Quase Amor; Loucura Suburbana e Discípulos do Osvaldo. Entre os compositores, nomes como João Pimentel, Eduardo Gallotti, Mario Moura, Marceu Vieira, Marizozinho Lago, Roberto Medronho, Tiago Prata, Luis Fernando, Macarrão, Flavio Feitosa, Rafael Dummar, Ricardo Costa, Miguel Diniz, Carlinhos Fidelis, Djalma Jr., Guilherme Sá, Jorgito Sapia, Marcelo Carvalho, Ricardo Mello, Tedinho, Roni Valk e Zé da Lata.

Às 20h de hoje, os Trovadores Urbanos fazem live de Carnaval no pelo Facebook e no Youtube, com muita animação e boa música. Trazer a festa do povo e a alegria, em apresentação virtual na segurança da casa dos espectadores é o objetivo do coletivo, que pretendo chegar mais perto e alegrar um público que está carente de alegria, carinho e encontros. Muitas marchinhas estarão no repertório do “Baile de Máscara dos Trovadores Urbanos”.