EP ‘Poemagem: fina arte da composição’ ganha lançamento

publicidade

Um projeto nascido de encontros especiais e que acabaram resultando numa bonita história lapidada por mãos femininas. “Poemagem: a fina arte da composição” é um EP visual assinado pela cantautora Jéssica Berdet, pela fotógrafa e videomaker Mandy Medeiros e pela artista visual e performer Camila Frank, numa parceria inédita. O trabalho, que chega nesta sexta-feira às plataformas digitais, apresenta três vídeos que abordam questões relacionadas ao sentir, aceitar e reformular nossos olhares sobre a vida e o mundo atual.

A ideia do projeto surgiu há um ano quando Jéssica montou um estúdio em casa e começou a fazer uma série de experimentações sonoras. Foi quando ela revisitou algumas de suas poesias. Depois resolveu fazer um vídeo em que sobrepõe imagens antigas feitas pela mãe com outras mais atuais. Desta experimentação, surgiu “Ofício”, primeiro vídeo de “Poemagem”, que aborda a dor e a delícia do ser artista e foi todo produzido por Jéssica.

Já “Intacta Pele, Alma Pela Metade”, segundo vídeo do projeto, nasceu do encontro de Jéssica com Mandy Medeiros, quando ambas decidiram unir sua arte em um trabalho que contempla a poesia e o audiovisual e com a performance de Camila Frank. O terceiro vídeo, “Calma”, encerra o ciclo. O processo criativo pode ser visto nas redes sociais de Jéssica Berdet. Além da produção de Jéssica, Mandy e Camila, a equipe contou ainda com a colaboração de Carina Cotidiano na captação de imagens, e Camila Medeiros na produção.