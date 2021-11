'Era a crônica que faltava' será lançado no dia 24

publicidade

O jornalista/colunista e a palestrante Egui Baldasso, natural de Farroupilha, lança dia 24, às 18h30min, seu terceiro livro: “Era a crônica que me faltava” (Editora Pubblicato) na Leiteria 639 (R. Venâncio Aires, 639, Porto Alegre). A obra é um conjunto de crônicas “com descrição do dia a dia, o universo da rotina e que deixa pouco tempo para viver a verdade”. Haverá autógrafos e bate-papo com o autor.

O jornalista Egui Baldasso. Foto: Fabrício Santos/Divulgação