"Era Uma Vez em... Hollywood" arrecada mais de R$ 6 milhões nas bilheterias do Brasil

"Era Uma Vez em... Hollywood" rendeu ao diretor Quentin Tarantino a sua melhor estreia no Brasil. O nono longa do cineasta arrecadou mais de R$ 6 milhões na bilheteria no primeiro final de semana nas salas brasileiras. A renda totalizou R$ 6.876.197 nos primeiros quatro dias com público acumulado de 323.467 pessoas.

Estrelado por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie, ​o novo filme do diretor conhecido por "Pulp Fiction" e "Kill Bill" é ambientado em Hollywood, nos anos 1969. Rick Dalton (DiCaprio) e Cliff Booth (Pitt) são, respectivamente, um ex-astro de TV e seu dublê. A história mostra a dupla lutando para se manter relevante na terra das estrelas do cinema e da televisão.

A produção conta com um grande elenco e múltiplas histórias paralelas para fazer um tributo aos momentos finais da era de ouro de Hollywood.

Confira o trailer: