Escritora lança livro que reúne poetrix projetados de sua janela

A escritora e poeta Ana Mello, através de sua angústia e aceitação da pandemia e de tudo que ela provoca, fez da poesia uma transformação destes tempos de incertezas. O resultado foi "Poesia Projetada", livro que sai pela editora Metamorfose reunindo todos o poemas, saídos de sua janela. O lançamento será realizado nesta segunda-feira, às 20h, pelo Instagram @anaelyod.

“Em mais um dia de quarentena, senti o efeito do isolamento e o medo do vírus, lá fora. Não havia uma saída possível, em curto prazo, e eu ficava muito tempo na janela observando outras pessoas na rua e em outras janelas.” Tive vontade gritar, falar com elas, dizer o que eu estava sentindo e ouvi-las também. A autora teve a ideia de projetar da sua janela, no 11º andar de um prédio no bairro Menino Deus, os poetrix - poemas em forma de tercetos, ou seja, estrofe com três versos - todos os dias ao entardecer, em Porto Alegre. A iniciativa não só mudou sua maneira de vivenciar o isolamento, como fez a surpresa de muitas pessoas que ali passavam e enchiam os olhos e o coração com poesia. “Só as projeções não bastaram e usei as redes sociais para multiplicar os leitores e compartilhar meus sentimentos em palavras", acrescenta ela.

Natural de São Leopoldo, Ana Mello é natural de São Leopoldo e licenciada em Ciências e Matemática pela Unisinos. Atua profissionalmente como técnica química, tem especialização em Informática na Educação e em Educação a Distância com ênfase na Docência e Tutoria em EAD, pela PUCRS. Ministra oficinas de crônicas e poesias on-line e presencial e coordena grupo de criação literária na Metamorfose Cursos. Publicou "Minicontando", "Perseu", "Ana, Babá de Bichos", "Para onde vão os objetos perdidos", "Verbetrix", "Histórias da Clarinha" e "Desafio Poetrix (em parceria com Mario Ulbrich). É organizadora de "Escrever é Normal" e "Palavras de Quinta", obra em que também assina a autoria.