Escritora Paula Taitelbaum é convidada do Conversa de Risco

Já está no ar o novo episódio do projeto Conversa de Risco, que traz entrevistas em vídeo com personalidades da área cultural, encabeçadas pelo diretor teatral Bob Bahlis. A convidada é a escritora, poeta e atriz Paula Taitelbaum, que vai falar do cotidiano da quarentena, ao lado do marido Eduardo Bueno e da filha Clara, entre outras questões envolvendo a nova realidade, pós Covid-19. Nascida em 1969 na cidade de Porto Alegre, nos últimos anos Paula vem conquistando o público infantil, com sucessos como “Bicho Lógico” e “Ora Bolas”, entre outros. Desde 2009, ela coordena o Núcleo de Comunicação da Editora L&PM. O bate-papo pode ser conferido no site www.conversaderisco.com.

Nascida em 1969, em Porto Alegre, Paula adentrou o mundo da literatura erótica já no seu livro de estreia, “Eu versos eu”, de 1998, que trazia na capa e contracapa calcinhas penduradas na torneira do chuveiro e versos de um erotismo juvenil. A cada livro que se seguiu, as páginas foram ganhando imagens mais explícitas e palavras mais ousadas: “Sem vergonha” (L&PM, 1999), “Mundo da lua” (L&PM, 2002), “Porno Pop Pocket” (L&PM, 2006) e “Ménage à trois” (L&PM, 2008) são livros repletos de uma obscenidade que flui com naturalidade.

Também já trabalhou como colaboradora em revistas femininas, foi professora de redação publicitária na ESPM e vem ministrando oficinas literárias e de criatividade desde 1999. É co-autora de vários livros com Eduardo Bueno, como “Avenida Rio Branco: um século em movimento", “Vendendo saúde: a história da propaganda de medicamentos no Brasil”, “Produto nacional: uma história da indústria no Brasil”, “Indústria de ponta: uma história da indústria do Rio Grande do Sul” e “Porto Alegre na vitrine: a história do comércio varejista na capital gaúcha”. Participou de antologias de contos, entre elas, “Mais 30 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira” (2005, Editora Record), organizada pelo escritor Luiz Rufatto. Em 2013, o conto publicado neste livro, “Xadrez”, foi escolhido para fazer parte de uma coletânea de contos de mulheres brasileiras publicado pela editora alemã Edition Fünf: “Wenn der Hahn kräht - Zwölf hellwache Geschichten aus Brasilien”. Neste mesmo ano, na contramão do erotismo, lançou seu primeiro livro infantil “Palavra vai, palavra vem”. “O normal não é que depois do sexo venham os bebês?”, brinca a escritora. Desde 2009, Paula Taitelbaum é coordenadora do Núcleo de Comunicação da Editora L&PM