Espaço de Rubens Ewald Filho é inaugurado no Museu de Gramado

publicidade

A Sala Rubens Ewald Filho foi inaugurada nessa terça no Museu do Festival de Cinema de Gramado. Com tela de projeção e cadeiras, o ambiente reúne vídeos e fotos marcantes da passagem do crítico de cinema na Curadoria do Festival de Cinema, até sua morte, em junho passado. Também integram o novo espaço fotografias da curadora Eva Piwowarski e do ator Leonardo Machado, também falecidos recentemente.

O jornalista e crítico de cinema Rubens Ewald Filho morreu em junho deste ano. Nascido em Santos, Rubens Ewald Filho ficou famoso pelo seu trabalho como crítico de cinema e comentários na televisão sobre as premiações de Hollywood, especialmente o Oscar, onde se dedicava desde 1985.

Rubens também foi curador do Festival de Cinema de Gramado desde 2012 ao lado de Marcos Santuário e Ewa Piwowarski. A diretora argentina faleceu no início deste ano. Ela lutava contra um câncer desde março de 2018.

O ator gaúcho Leonardo Machado morreu aos 42 anos em setembro de 2018, também decorrente de um câncer.