“Espero Tua (Re)Volta” conquista prêmio de melhor longa-metragem no Cine PE

publicidade

Na noite desse domingo aconteceu a premiação aos filmes em competição no 23ª edição do Cine PE, em Recife, Pernambuco. O evento consagrou o documentário “Espero Tua (Re)Volta” como o Melhor Longa-Metragem escolhido pelo Júri Oficial do evento. Dirigido por Eliza Capai, o filme reflete, a partir do olhar de três jovens ex-secundaristas, a recente história brasileira por meio das lutas estudantis.

Já o documentário “Cor de Pele”, de Lívia Perini, ficou com o prêmio de Melhor Curta Nacional, e na Mostra Competitiva de Curtas Pernambucanos o vencedor foi o filme de ficção fantástica “Coleção”, que ainda recebeu as Calungas de Prata, Troféu do Festival, de Melhor Direção para André Pinto e Henrique Spencer, Melhor Roteiro, Melhor Ator e Melhor Atriz.

O longa-metragem “Teoria do Ímpeto”, de Marcelo R. Faria e Rafael Moura, também foi um dos grandes destaques desta edição, premiado com quatro Calungas de Prata, incluindo as de Melhor Direção, Melhor Fotografia, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Ator.

O Prêmio Especial do Júri foi entregue ao documentário "Vidas Descartáveis", de Alexandre Valenti e Alberto Graça. A justificativa do júri foi: "pela relevância e urgência do tema abordado, pelo olhar sensível e a contribuição ao combate do trabalho escravo moderno no Brasil". Por apresentarem um trabalho artístico relevante para o filme, o júri também concedeu menção honrosa para as atrizes Izabel Santos e Rita Maia, do filme "Abraço". Na noite do último sábado, o CinePE homenageou a atriz Drica Moraes, com o troféu Calunga de Ouro, por sua carreira.

Premiados

Prêmio Canal Brasil

Melhor Curta - "Apneia" (PR)

Prêmio da Crítica - Abracine

Melhor Curta Nacional – "A Pedra" (RS)

Melhor Longa-Metragem – "Espero Tua (Re)Volta" (SP)

Mostra competitiva de curtas-metragens pernambucanos

Melhor Filme – “Coleção”

Júri Popular - “Mulheres de Fogo”

Melhor Direção – André Pinto e Henrique Spencer (“Coleção”)

Melhor Roteiro – André Pinto (“Coleção”)

Melhor Fotografia – André de Pina (“Quando A Chuva Vem”)

Melhor Montagem- Paulo Leonardo (“Quando a Chuva Vem”)

Melhor Edição de Som – Alisson Santos (“Quando A Chuva Vem”)

Melhor Direção de Arte – Jefferson Batista (“Quando A Chuva Vem”)

Melhor Trilha Sonora – Miguel Guerra ("S/N (Sem Número)")

Melhor Ator – Jorge de Paula (“Coleção”)

Melhor Atriz – Hermínia Mendes (“Coleção”)



Mostra competitiva de curtas-metragens nacionais

Melhor Filme – “Cor de Pele”

Júri Popular – "Tommy Brilho” (CE)

Melhor Direção – Carlos Nigro (“Casa Cheia”)

Melhor Roteiro – Faustón da Silva (“A Margem Do Universo”)

Melhor Fotografia – Gustavo Serrate (“A Margem Do Universo”)

Melhor Montagem – Yan Motta (“Cor de Pele”)

Melhor Edição de Som – Jack Moraes ("#Procuram-se Mulheres")

Melhor Direção de Arte – Helga Queiroz (“Casa Cheia”)

Melhor Trilha Sonora – Bruno Vieira Brixel (“Vivi Lobo e o Quarto Mágico”)

Melhor Ator – Felipe Kannenberg (“A Pedra”)

Melhor Atriz – Petra Sunjo (“A Margem Do Universo”)



Mostra competitiva de longas-metragens

Melhor Filme – “Espero Tua (re)volta” (SP)

Júri Popular – "Abraço" (BA)

Prêmio especial do Júri - “Vidas Descartáveis” (RJ)

Menção honrosa - atrizes Izabel Santos e Rita Maia, do filme "Abraço" (BA)

Melhor Direção – Marcelo R. Faria e Rafael Moura (“Teoria do Ímpeto”)

Melhor Roteiro – Eliza Capai (“Espero Tua (re)volta”)

Melhor Fotografia – André Carvalheira – Xará (“Teoria Do Ímpeto”)

Melhor Montagem - Eliza Capai e Yuri Amaral (“Espero Tua (re)volta”)

Melhor Edição de Som – Simone Petrillo e Cristiano Scherer (“O Corpo é Nosso”)

Melhor Direção de Arte - Patrícia Nunes (“Um e Oitenta e Seis Avos”)

Melhor Trilha Sonora – André Abujamira e Eron Guarnieri (“Abraço”)

Melhor Ator – Adriano Barroso (“Teoria Do Ímpeto”)

Melhor Atriz – Giuliana Maria (“Abraço”)

Melhor Ator Coadjuvante – Pablo Magalhães (“Teoria do Ímpeto”)

Melhor Atriz Coadjuvante - Débora Duarte (“Um e Oitenta e Seis Avos”)

Nunes (“Um e Oitenta e Seis Avos”)

Melhor Trilha Sonora – André Abujamira e Eron Guarnieri (“Abraço”)

Melhor Ator – Adriano Barroso (“Teoria Do Ímpeto”)

Melhor Atriz – Giuliana Maria (“Abraço”)

Melhor Ator Coadjuvante – Pablo Magalhães (“Teoria do Ímpeto”)

Melhor Atriz Coadjuvante - Débora Duarte (“Um e Oitenta e Seis Avos”)