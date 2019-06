Espetáculo "Adolescer" comemora 17 anos em cartaz com duas sessões em Porto Alegre

publicidade

"Adolescer", uma das peças mais famosas do teatro gaúcho, acaba de completar 17 anos consecutivos em cartaz. Para comemorar o aniversário, o espetáculo terá duas sessões especiais no Teatro da AMRIGS (avenida Ipiranga, 5311, Partenon) nos dias 7 de junho e 11 de julho, às 20h30min.

Nas duas datas, os espectadores que tiverem 17 anos vão ganhar 50% de desconto nos ingressos. As entradas já estão à venda no site Tchê Ofertas, na loja Gang do Shopping Iguatemi (avenida João Wallig, 1800, Passo d'Areia) e na bilheteria do teatro com preços de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada).

Sucesso entre pais e jovens, "Adolescer" já realizou mais de 2 mil apresentações em diversas cidades do Brasil para um público de cerca 3,5 milhões de pessoas, abordado temas frequentes na vida de adolescentes.

Nesses últimos 17 anos, a peça já recebeu mais de 100 artistas em seu elenco, revelando alguns nomes como Cris Pereira e Lucas Krug. Além disso, o texto da montagem já foi alterado mais de 45 vezes para se manter atual, acompanhando as gírias, assuntos e temas do universo dos adolescentes.

Convívio com adolescentes

A ideia do espetáculo surgiu em 1992 durante as aulas de teatro da atriz e professora Vanja Ca Michel ministrava para alunos de 11 a 16 anos.

"Foi no convívio com meus alunos que nasceu o 'Adolescer'. Inicialmente, a peça foi criada num formato despretensioso, com algumas cenas soltas, mas depois de um tempo senti a necessidade de estruturá-la, misturando as histórias dos meus alunos com as histórias da minha vida", explicou Vanja que, além de assinar o texto, também é responsável pela produção e direção do espetáculo.

Foto: Evandro Leal / Divulgação / CP

O novo roteiro, que estreou nos palcos em março deste ano com 14 atores em cena e 15 coreografias, é voltado para as famílias, focado principalmente no relacionamento dos jovens com seus pais e aborda a febre do momento: o K-Pop, gênero musical originado na Coreia do Sul que mistura coreografias e diversos elementos visuais em vídeos e apresentações.

Público

A montagem realiza sessões frequentes abertas ao público da capital gaúcha, recebendo milhares de famílias, além de fazer sessões fechadas, pelo menos uma vez ao mês, para receber alunos e professores.

"O maior público do Adolescer é formado por escolas públicas, ONGs e projetos sociais de diversas partes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina que se organizam para ir ao teatro e fazer tours pela cidade. Muitas escolas da serra e do litoral gaúcho fazem excursões para Porto Alegre, com roteiros que incluem parques, shoppings e museus da cidade e que terminam nas apresentações do Adolescer. É um privilégio receber essas turmas", contou a diretora.