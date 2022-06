Espetáculo "Adolescer" volta a cartaz neste domingo no Teatro CIEE

publicidade

Após o sucesso da estreia de sua nova temporada, com duas sessões lotadas no mês de maio, o espetáculo "Adolescer" volta ao Teatro CIEE ((Rua Dom Pedro II, 86) neste domingo, dia 19, às 18h, para uma nova apresentação. Ingressos podem ser adquiridos aqui.

Com mais de 120 personagens, a peça faz um verdadeiro mergulho no universo dos jovens, com um clima intenso, divertido e cheio de emoção, abordando temas como a busca pela identidade, relacionamentos com a família e amigos, além de assuntos como solidão, sexualidade, conflitos, bullying, medos, autoestima, ansiedade e preconceito.

Nessas duas décadas em cartaz, o espetáculo acumula números significativos. A montagem já realizou mais de 2 mil apresentações em 44 cidades do país, reunindo 3,5 milhões de pessoas em suas plateias. Em sua nova temporada estão em cena dez atores, alguns com anos de experiência nos palcos do Adolescer, como Ane Troian, Guilherme Fraga, Gustavo Toledo e Joana Troian, e outros que fazem suas primeiras aparições com o espetáculo neste ano: Arthur Seidel, Cadu Duarte, Giovanna Cancio, Lucas Brinckmann, Vitoria Bonatto e Vic Souza.