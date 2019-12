Espetáculo apresenta diversidade no palco através da inclusão social e cultural

publicidade

Em busca de inclusão social e cultural, o projeto "Os Eller's - A Arte da Diversidade no Palco" apresenta neste sábado, às 16h, no Museu Joaquim Felizardo (rua João Alfredo, 582,) o resultado de uma série de ações voltada ao empoderamento de pessoas com necessidades especiais no meio artístico.

O projeto foi criado com o propósito de unir pessoas de todas as tribos por meio da música, principalmente pessoas com deficiência e necessidades especiais. Para Bel Cabral, idealizadora do projeto, o objetivo é "divulgar a obra da Cássia Eller para novas gerações e corroborar e comprovar a possibilidade de convivência harmônica que a música pode proporcionar entre pessoas de diferentes contextos sociais".

O Eduardo Leite Bedin, tecladista participante com síndrome de down, relatou que estudar música, através deste projeto, foi sensacional. "Estou gostando de conviver com a banda e com as várias pessoas que me amam, me respeitam e me acolheram tão bem. Minha participação no projeto de música está sendo valiosa e divertida".

Os shows deste sábado contarão com a participação de convidados especiais, contemplando a representação protagonista de mulheres instrumentistas e artistas LGBTQ+. Dentre as participações, estão as cantoras e instrumentistas do grupo 50 Tons de Pretas, Dejeane Arruée e Graziela Pires. A entrada é gratuita, com a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Projeto

O projeto "Os Eller's - A Arte da Diversidade no Palco" foi contemplado pelo edital 27/2018, pelo Fundo de Apoio à Cultura, da Secretaria da Cultura do Governo do Estado. Como resultado final do projeto, foi realizado um primeiro concerto, no dia 30 de novembro, e neste sábado, será feito a última apresentação do grupo.

O projeto foi executado em três etapas: oficinas de musicalização para pessoas com deficiência - esta dividida em duas turmas: cordas, teclas e voz e percussão - que ocorreram nos meses de maio, junho, julho e agosto como uma forma de iniciar e preparar os alunos para a música.