Espetáculo de dança que denuncia violência contra mulher chega a Alvorada

Com o propósito de denunciar e sensibilizar diferentes públicos para questão acerca da violência contra a mulher, o espetáculo “ACUADOS” será apresentado no dia 12 de setembro, às 20h30min, no teatro do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) de Alvorada, localizado no bairro Campos Verdes. O espetáculo, com direção geral e coregráfica de Eva Schul, tem sessão única e gratuita na cidade.

Além da apresentação do espetáculo, serão realizadas, também no IFRS Câmpus Alvorada, nos dias 11 e 12 de setembro, oficinas gratuitas de improvisação e dança, de “contempurbano” e de elaboração de projetos. As inscrições são feitas no local. O projeto tem financiamento do Pró-Cultura RS – Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Estado.

A urgência do tema

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma em cada três mulheres brasileiras sofrem algum tipo de violência, por parte de seu companheiro, em algum momento de sua vida. Já no Rio Grande do Sul, dados do Supremo Tribunal de Justiça do Estado, mostram que mais de 40% das cidades gaúchas têm registros de Medidas Protetivas. Somente em Alvorada, foram acionadas quase 1,4 mil medidas com base na Lei Maria da Penha, criada em 2017. De acordo com a diretora Eva Schul, o espetáculo “ACUADOS” se propõe a "retratar o nível de submissão envolvido nas relações violentas, que leva a quebra da personalidade e da autoestima dos indivíduos.”