Espetáculo em Porto Alegre apresenta músicas que ficaram imortalizadas na voz de Cássia Eller

Visto por mais de 300 mil pessoas, em todas as capitais brasileiras por onde passou, “Cássia Eller, o Musical” volta ao Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira, às 21h, no Teatro da Feevale (ERS-239, 2755), em Novo Hamburgo. No sábado, 21h, e domingo, a partir das 18h, o show é no Teatro do Sesi (Assis Brasil, 2727), em Porto Alegre. A peça já esteve na Capital anteriormente. Com um timbre impressionantemente parecido com o da cantora, falecida no auge de sua carreira, Tacy de Campos protagoniza o espetáculo, sob a direção de João Fonseca e Viniciús Arneiro.

Patrícia Andrade assina o texto, que foca o contexto familiar que originou, no Rio de Janeiro, uma das maiores intérpretes do Brasil. Em foco, os primeiros passos como cantora, em Brasília; a explosão nacional; os amores, em especial a companheira Maria Eugênia, com quem criou o filho Chicão, e a percussionista Lan Lan, que com ela tocou por anos e assina a direção musical. A autora mergulhou na obra da artista e entrevistou familiares e amigos, que a ajudaram a construir um mosaico fiel sobre sua história.

Com 39 músicas no setlist, o roteiro passeia desde uma criação autoral quase obscura, como “Flor do Sol”, até algumas canções que ficaram imortalizadas na voz de quem incursionou do rock ao samba, passando pelo punk rock e grunge, entre outros ritmos. A parceria com Frejat e Cazuza se faz presente, em “Malandragem” e “Todo Amor que Houver Nessa Vida” e com Renato Russo, em “1° de Julho” (dedicada a ela), “Por Enquanto” e “Que País é Esse”. E principalmente, com Nando Reis, que produziu o álbum “Acústico MTV” e criou “Relicário”, “All Star”, “Segundo Sol”, “Infernais” e “All Star”, letra que fez em homenagem à amiga. Mas o repertório ainda prevê Dolores Duran, Luis Melodia, Herbert Vianna, Arnaldo Antunes, Marisa Monte, Led Zeppelin, Beatles, Nirvana e Piaf.

O papel-título é de Tacy de Campos, atriz e cantora de Curitiba, escolhida entre mais de mil candidatas que se inscreveram nas audições, quando foi definido também todo o elenco, que inclui Eline Porto, Emerson Espíndola, Juliane Bodini, Jana Figarella, Jandir Ferrari e Thainá Gallo. Com talento, ela interpreta a tímida e ao mesmo tempo doce Cássia Eller, que se transformava ao subir no palco. Morreu em dezembro de 2001, aos 39 anos, deixando órfãos, fãs de todas as idades.