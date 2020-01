Espetáculo "Homem de Lugar Nenhum" volta ao Instituto Ling em janeiro

publicidade

A peça "Homem de Lugar Nenhum" volta ao Instituto Ling (rua João Caetano, 440, Três Figueiras) para novas apresentações durante o Porto Verão Alegre 2020. As sessões ocorrem nos dias 15 e 16 de janeiro, às 20h.

As novas apresentações de "Homem de Lugar Nenhum" contam com elenco formado por Renato Del Campão, João Petrillo, Artur Gaudenzi, Caio Lopes e Téo Schnack. A montagem é dirigida por Eduardo Kraemer, que concorre ao Prêmio Açorianos de Teatro 2019 de melhor produção por este trabalho.

A ideia de que política e amor são inconciliáveis é o ponto de partida para o espetáculo. O roteiro é uma colagem de textos de autores clássicos e contemporâneos sem uma linha dramática definida e, em alguns momentos, sem personagens perceptíveis. Em um embate nonsense, os atores se encontram e desencontram, dando voz, formas e construções estéticas aos temas propostos.

Ingressos

Os ingressos estão à venda em no site do Porto Verão Alegre e nos pontos de venda espalhados pela cidade. As entradas antecipadas podem ser adquiridas com descontos especias, com preços de R$ 32 (inteiro), R$ 24 (Banricompras e do Clube do Assinante) e R$ 20 (meia-entrada).

Nos dias das apresentações também haverá venda na hora, na recepção do Instituto Ling, com preços de R$ 40 (inteira), R$ 32 (Banricompras e Clube do Assinante) e R$ 20 (meia-entrada).