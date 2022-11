Espetáculo infantil “Vamos cuidar dos animais?” novamente em cartaz na CCMQ

publicidade

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) e a Biblioteca Lucília Minssen, têm atração para o público infantil nos próximos dois finais de semana. As sessões do espetáculo teatral “Vamos cuidar dos animais?” acontecem nos sábados, 26 de novembro e 3 de dezembro, às 16h na Sala “Lili Inventa o Mundo”, no 5º andar da CCMQ (Andradas, 736). Os ingressos podem ser garantidos no local. Crianças de colo não pagam.

“Vamos cuidar dos animais?” trabalha com as crianças a ideia de que ainda resta um pouco de tempo, mas cada um tem que fazer a sua parte para ajudar a salvar o planeta. O projeto ECOCultura – Teatro e Ecologia com o Professor Jaques, contemplado via edital da Sedac, pela Lei Aldir Blanc, já foi assistido por mais de 300 mil pessoas, ao longo de 30 anos de apresentações em escolas públicas, teatros e outros espaços culturais. A proposta pedagógica da montagem busca aumentar os limites da ludicidade, da criação e da arte, para introduzir a transformação social em forma de cuidados com o meio ambiente e as responsabilidades de cada um.

A trama narra as aventuras do Professor Jaques, que a partir do interesse pelos livros, descobre um planeta em perigo e a importância de cuidar da natureza. O personagem viaja a procura dos bichos que precisam de ajuda por todo o planeta e, nas praias do sul, encontra pinguins, gaivotas, tartarugas, lobos marinhos e outros animais que necessitam ajuda. O público infantil se diverte com as situações inusitadas enfrentadas pelo Professor Jaques, que coloca em pauta temas como a relação entre sociedade e meio-ambiente, aquecimento global, separação do lixo e relações de consumo.