Espetáculo "No Te Pongas Flamenca!" faz estreia no Porto Verão Alegre 2020

Espetáculo "No Te Pongas Flamenca!" estreia nesta semana dentro da programação no Porto Verão Alegre 2020. As apresentações ocorrem nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro, sempre às 21h, no Teatro do Centro Histórico Cultural Santa Casa (avenida Independência, 75), em Porto Alegre.

Com atuação de Juliana Kersting, "No Te Pongas Flamenca!" mescla teatro com dança flamenca, histórias da vida e do mundo, de feminismo e humor, manifesto e poesia.

A atriz Juliana Kersting remonta suas histórias e as de mulheres de sua família – corpos de mulheres fortes, mas ainda assediados, clandestinos, vulneráveis e silenciados. Entre lembranças e esquecimentos, o corpo exposto na cena cria ficções que se concretizam no encontro com o público.

Ingressos

Os ingressos estão à venda em no site do Porto Verão Alegre e nos pontos de venda espalhados pela cidade. As entradas antecipadas podem ser adquiridas com descontos especias, com preços de R$ 32 (inteiro), R$ 24 (Banricompras e do Clube do Assinante) e R$ 20 (meia-entrada).

Nos dias das apresentações também haverá venda na hora, com preços de R$ 40 (inteira), R$ 32 (Banricompras e Clube do Assinante) e R$ 20 (meia-entrada).