Espetáculo "O Enigma das Caixas" faz nova temporada em Porto Alegre

O espetáculo "O Enigma das Caixas" faz nova temporada no mês de outubro em Porto Alegre. A peça entra em cartaz neste sábado no Teatro de Arena (altos do Viaduto da avenida Borges de Medeiros), e segue até o dia 27, sempre aos sábados e domingos, às 16h.

Nos dias 12 e 13, as sessões do espetáculo terão entrada gratuita mediante doações de brinquedos. A retirada de senhas ocorre uma hora antes na bilheteria do teatro. Nos demais datas, os ingressos custam R$ 30 (inteiro) e R$ 15 (meia-entrada) e podem ser adquiridos no site Entreatos.

Com direção de Paulo Guerra e texto de Elô Fernandes e Helô Bacichette, "O Enigma das Caixas" conta a história de Quim, um menino que vive em Caixinhas do Sul, e que além de vender balas na praça central, gosta de inventar histórias.

Certo dia, ele encontra um homem que carrega um saco contendo várias caixas, o Senhor das Caixas, e delas são tiradas histórias que levam o menino a sonhar e criar outras histórias com personagens imaginários.

No elenco estão Carlos Paixão (Senhor das Caixas), Jony Pereira (Otelo), Maurício Schneider (Joaquim), Renata (Bruxa Desdêmona) e Neto Fagundes como Bastão (voz em off).