Espetáculo "Quase Corpos’: Episódio 1 – A Última Gravação" tem sessões gratuitas

Dentro do projeto Arte Pública, o Ói Nóis Aqui Traveiz apresenta “Quase Corpos: Episódio 1 – A Última Gravação”, hoje e amanhã, às 20h, na Terreira da Tribo (Santos Dumont, 1186), com entrada franca. Usando o recurso de Libras, as apresentações têm entrada gratuita.

O espetáculo criado em meio à pandemia, como audiovisual para ser transmitido em plataforma virtual, ganha a forma presencial e parte de um estudo do teatro de Samuel Beckett que revela a fragmentação do corpo físico, psíquico e das relações sociais. Temas como solidão, sofrimento, fracasso, angústia, absurdo da condição humana e morte são abordados. Versão livre da peça “Krapp’s Last Tape”, mostra o confronto de um homem de 69 anos com o seu passado, interpretado por Paulo Flores. O velho homem escuta num antigo gravador a fita-registro de 30 anos atrás. Ouve sua própria voz narrar extintas aspirações, lembranças de amores perdidos, a morte da mãe, a esperança não confirmada de êxito comercial literário. Memórias de fracassos, declínio e dissipação.

As atividades do projeto tiveram início com “Violeta Parra – uma Atuadora”, que ganha novas sessões dias 4 e 11 de outubro; seguiram com “Desmontagem Evocando os Mortos - Poéticas da Experiência”, e “Quase Corpos: Episódio 1 - A Última Gravação”, que volta a cartaz com duas sessões. A próxima atração será dias 3 e 10 de outubro, “Manifesto de Uma Mulher de Teatro”, performance que parte da personagem Ofélia, de um dos textos mais contundentes da dramaturgia contemporânea, “Hamlet Machine” de Heiner Müller - marcante na trajetória da atriz Tânia Farias -, traz a vociferação contra a engrenagem de violências às quais mulheres são continuamente submetidas. Jogar luz sobre mulheres, evocá-las e contar suas histórias é a motivação dessa ação em construção.

As mulheres que cruzam o caminho da atriz compõem o texto-manifesto. Vozes como a de Violeta Parra, Gioconda Belli e da própria atriz, que ousa contar detalhadamente sua história pessoal de violência sofrida e intercruzar com outra real, a de Magó, bailarina barbaramente violentada e assassinada em 2020, ao qual a atriz presta homenagem. Um ato político contra a violência de gênero, uma nova etapa de construção da reflexão dessa mulher de teatro num momento tão trágico, de autorização de todo tipo de barbárie contra mulheres, negros, LGBTQIA+.