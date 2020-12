Espetáculos Gramado cancela temporada de Natal 2020

Resultado da iniciativa e da junção das expertises das empresas D’arte Multiarte, NEP Entretenimento e da Opus Entretenimento, o projeto Espetáculos Gramado, com estreia prevista para dezembro, anuncia o cancelamento da temporada de Natal 2020 em Gramado.

A produção levaria os espetáculos "Korvantunturi" e "Natal Branco" ao Serra Park, com palcos e estrutura montados especialmente para as atrações, dentro de rígido protocolo.

Desde outubro, as três empresas atuavam junto às autoridades municipais e estaduais para a liberação do evento apresentando laudos técnicos para atestar a segurança do público e equipes na realização dos espetáculos. “Estamos trabalhando há meses para viabilizar essa programação para Gramado, um evento que iria movimentar a economia, a classe artística e de eventos, e trazer um alento de fé e esperança para turistas e comunidade local, mas não tivemos êxito. Lutamos até onde foi possível para estrear nessa temporada de Natal. Mas o projeto Espetáculos Gramado veio para ficar e já temos produções e planejamento para 2021 em outros locais do Brasil e no exterior em andamento”, declara o diretor Rodrigo Cadorin.

Quem já havia comprado ingresso para alguma das sessões deve entrar em contato com a empresa operadora que realizou a venda ou diretamente com o setor comercial do evento pelos telefones (54) 9.9917.0218 e (54) 9.9944.8898 ou ainda pelo e-mail contato@espetaculosgramado.com.br para consultar as orientações em relação ao cancelamento.

Com mais de 12 anos de experiência, a D’arte Multiarte é uma empresa especializada na criação, produção e execução de espetáculos, cenografias e humanização de cenários. Misturando música, dança, teatro, circo e tecnologias, a D’arte transforma suas criações em grandes e inéditas produções artísticas realizando atualmente mais de 400 shows por ano com um elenco base de 50 artistas locais e mais de 500 em âmbito nacional para as mais variadas performances. Também mantém um espaço multicultural onde são ministradas aulas de diferentes modalidades artísticas e onde fica sua Sala de Espetáculos. Além disso, a D’arte mantém o projeto social Academia de Arte e Cultura em Canela (RS), sua cidade sede. http://www.dartemultiarte.com.br

A Opus Entretenimento existe desde 1976, já trouxe ao Brasil grandes nomes nacionais e internacionais. Administradora de teatros pelo Brasil nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste, também faz a gestão artística de grandes nomes da música e do entretenimento brasileiro. http://www.opusentretenimento.com.br/