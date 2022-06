Espetácuo de Mônica Martelli em Novo Hamburgo é adiado para agosto

publicidade

Mônica Martelli está internada desde a noite do último sábado, dia 18. Ao R7, a assessoria de imprensa da atriz confirmou que ela está com um quadro de gastroenterite aguda e precisou ser hospitalizada na Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre. A atriz está em turnê com a peça "Minha Vida em Marte" pela região Sul. Ela realizou apresentações em Porto Alegre, mas passou mal e precisou ser levada ao hospital. Por causa disso, teve que adiar o espetáculo que faria na cidade de Novo Hamburgo, no Teatro Feevale, no último domingo, dia 19, e o espetáculo havia sido remarcado para a próxima quinta-feira, dia 23, mas teve que ser novamente adiado para o dia 26 de agosto, conforme comunicado da Opus Entretenimento e Martelli Produções. As informações sobre o adiamento podem ser conferidas na página do evento em Uhuu.com. Os ingressos continuarão válidos para a nova data (26/08). Para dúvidas sobre o evento, o público pode entrar em contato pelo e-mail: faleconosco@opusentretenimento.com. Para dúvidas sobre ingressos, o contato é falecom@uhuu.com.

Gastroenterite aguda, quadro que Martelli apresenta, é uma inflamação no estômago e nos intestinos. A causa é uma infecção por vírus ou bactéria que pode causar vômitos, diarreia, febre e cólicas abdominais. Nas redes sociais, a atriz notificou os fãs do adiamento da apresentação. "O tipo de notícia que não gostaria de dar, mas fui obrigada. Por motivos de saúde, estou adiando minha apresentação de Minha Vida em Marte, que faria em Novo Hamburgo hoje", disse. "Peço desculpas, mas com total consciência de que foi o melhor a fazer por mim e por vocês", completou Mônica Martelli. Nas redes sociais, famosos torceram pela melhora da atriz. "Imprevistos acontecem. Te cuida, amiga. Na quinta estará 100%", disse a escritora Martha Medeiros. "Melhoras, minha querida", desejou a apresentadora Astrid Fontenelle. "Melhoras, Mô", comentou a modelo Carol Trentini.