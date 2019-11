Esposa de El Chapo Guzmán estreia em programa de TV nos Estados Unidos

publicidade

Emma Coronel, a jovem esposa do ex-chefão do cartel de Sinaloa, Chapo Guzmán, vai participar da segunda temporada do polêmico programa de TV "Crew Cartel" (Turma do cartel, em tradução livre), anunciou o canal a cabo americano VH1. "Os boatos são certos... Emma Coronel, aliás a esposa de El Chapo, está chegando ao #CartelCrew e vai a sério", escreveu o canal em sua conta no Twitter.

Coronel, de 30 anos, é mãe das gêmeas de Joaquín "Chapo" Guzmán, de 62, considerado um dos maiores narcotraficantes do mundo e sentenciado à prisão perpétua em julho passado, depois de um julgamento histórico que durou três meses em Nova York. Coronel, de longos cabelos pretos, esteve presente no tribunal quase diariamente, chamando atenção pela roupa justa, e ao final do julgamento, anunciou que queria lançar uma coleção de roupas com o nome do marido.

Em um curto clip do programa postado nas redes sociais do VH1, Michael Corleone Blanco, outro integrante do programa e filho da falecida "Madrinha da cocaína" do cartel de Medellín, Griselda Blanco, se aproxima em uma lancha de um iate em Miami, onde Emma Coronel, vestida de branco, o espera. "Acha que Emma fará a Michael uma oferta que ele não poderá recusar?", questiona no Twitter o canal de TV.

A emissora VH1 não respondeu aos pedidos da AFP para comentar a informação. O programa "Cartel Crew" acompanha a vida de um grupo de familiares de grandes traficantes, que tentam ganhar a vida honestamente. Alguns o criticam porque consideram que faz apologia ao tráfico, que mata dezenas de milhares de pessoas a cada ano.