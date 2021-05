Está no ar o documentário ‘Nós Batucas’

publicidade

Para encerrar com a mesma relevância que tem a trajetória das mulheres que formam As Batucas – Orquestra Feminina de Bateria e Percussão, o projeto aprovado na Lei Aldir Blanc e que esteve no ar desde janeiro de 2021 apresenta um documentário, abordando a história desse coletivo de mulheres. Dirigido por Lisi Kieling, com roteiro de Juliana Balhego, "Nós Batucas" conta um pouco dessa trajetória de fortalecimento e parceria. Entre depoimentos emocionados das criadoras e idealizadoras dessa orquestra feminina e suas integrantes, o espectador poderá viver a emoção dessas mulheres em partilhar um pedaço de suas vidas. O filme traz imagens de Alexandre Birck, registradas em um show no espaço Vila Flores e também entrevistas, imagens do acervo das Batucas, de aulas e de apresentações. A produção pode ser vista na plataforma YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=j3sF0rtksj4.

Estão presentes no documentário as impressões das integrantes sobre variados assuntos, a trajetória das criadoras até assumirem definitivamente a regência da Orquestra, a maravilhosa ‘orquestra de sucatas’, os percalços da produção, o grupo vocal que ganhou força e expressão nos últimos anos, as aulas on-line, os ciclos como o Batuca nas Ideias em suas diversas edições, as animadas festas, e a Rede Batucas Solidárias, criada durante a pandemia, no ano de 2020, e que ainda hoje segue trabalhando e ampliando sua rede de apoio para assistir às comunidades mais vulneráveis da cidade.

Sobre As Batucas

Em apenas seis anos As Batucas fizeram um barulho e tanto! E não por ser um grupo de percussão e vocal com mais de uma centena de integrantes, idealizado por uma grande baterista brasileira, mas pela relevância do seu trabalho em muitos segmentos, tanto como grupo musical, quanto pelos desdobramentos nas batalhas diárias das mulheres, que ganharam visibilidade, redes de apoio e mais mãos para se juntar a tantas causas pertinentes ao fortalecimento da mulher na sociedade. E nos últimos anos somou-se à percussão o Grupo Vocal das Batucas agregando um grande número de mulheres que descobrem a arte de cantar com afeto e inclusão. Este grupo já conta com duas turmas, coordenadas por Raquel Pianta.

As Batucas sempre foram mais que um espaço de aprendizado percussivo. A premissa é contribuir, somar, participar, transformar, aprender, crescer, empreender, brincar. Todos esses verbos são conjugados pelas integrantes desse coletivo feminino desde 2015, ano de sua criação, por um viés inclusivo e sem preconceito etário.

Os ritmos brasileiros dão a tônica da orquestra, que também se aventura em outros ritmos do mundo. Samba, baião, bossa nova, samba-reggae, maculelê, maracatu e coco são alguns dos ritmos presentes no repertório do grupo e dividem espaço democraticamente com o rock, funk, jazz, blues, hip hop, música erudita e o que mais vier. E essa imensa orquestra executa todos esses ritmos em instrumentos convencionais, como surdos, caixas, agogôs, tamborins, repiques e chocalhos, e também toca em sucatas criadas pelo coletivo, como tonéis, tampas de panela, latas das mais diversas e outras traquitanas garimpadas no mobiliário urbano.