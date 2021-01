Estação Mercado recebe ação de distribuição de livros

publicidade

A Trensurb vai realizar hoje uma ação de bookcrossing para marcar o Dia Nacional do Leitor, comemorado em 7 de janeiro. Serão distribuídos 100 livros nos vagões de trens partindo da Estação Mercado, a partir das 15h. Os usuários que encontrarem um exemplar poderão levá-lo. A ação faz parte do projeto "Livros Livres", que tem o objetivo de incentivar a leitura e divulgar os serviços do Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos, biblioteca com duas unidades, localizadas nas estações Mercado e Novo Hamburgo.

Até fevereiro de 2020, o projeto "Livros Livres" tinha pelo menos duas edições mensais, uma em cada estação terminal do metrô, onde ficam as unidades do Espaço Multicultural. Com a pandemia causada pelo coronavírus, a atividade foi suspensa.

Uma biblioteca no metrô

Criado e mantido pela Trensurb desde dezembro de 2008, na plataforma de embarque da Estação Mercado, o Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos ganhou uma unidade adicional no saguão da Estação Novo Hamburgo em março de 2019. Ampliado somente por meio de doações, o acervo conta com 8,7 mil exemplares (dos quais cerca de 2,3 mil estão na unidade hamburguense). Para ter acesso a esse catálogo, basta associar-se gratuitamente, indo até uma das unidades e apresentando documento de identificação, CPF e comprovante de endereço. O horário de funcionamento da unidade Mercado é das 12h às 18h, nos dias úteis, e da unidade Novo Hamburgo é das 14h às 18h, também nos dias úteis.